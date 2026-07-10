Летние лесные пожары во Франции опустошили уже 25 тысяч гектаров
За текущий летний сезон пожаров во Франции они уничтожили более 25 тысяч гектаров.
Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Службе гражданской безопасности и управления кризисными ситуациями.
10 июля в ведомстве сообщили, что с начала жаркого периода года и по настоящее время в стране зафиксировано около 8 тысяч лесных пожаров различного масштаба. Сезон пожаров характеризуют как "исключительно интенсивный".
В совокупности они уже опустошили более 25 тысяч гектаров – вдвое больше, чем на эту дату в 2025 году, и превышают масштабы также 2022 года, когда крупные пожары бушевали в департаменте Жиронда на юго-западе.
Глава ведомства также отметил "взрывоопасную смесь" факторов, приведших к таким последствиям – сочетание экстремальной жары, засухи и сильных ветров.
Ранее было объявлено, что с последней волной жары в конце июня во Франции могут быть связаны более 2 тысяч "избыточных" смертей; не исключено, что эта цифра вырастет после поступления полных данных.
В эти выходные страна вступает в новый пиковый период жары, местами температура, как ожидается, превысит 40–42°C. В связи с этим правительство собралось на новую кризисную встречу.