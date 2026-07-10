WSJ: Израиль сообщил США, что Иран готовит план убийства Трампа

Израиль предоставил США новые разведывательные данные, которые, как утверждается, указывают на новый иранский план убийства президента Дональда Трампа.

Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали источники, сообщает "Европейская правда".

Издание напоминает, что Иран уже много лет открыто обещает отомстить Трампу за убийство Касема Сулеймани, который был одним из высших генералов Корпуса стражей исламской революции, во время первого президентского срока Трампа.

В среду Трамп намекнул на угрозы своей жизни во время разговора с журналистами в Анкаре.

"Они хотят устранить лидера США – меня. Я есть в каждом списке. Сегодня утром я увидел, что я есть в каждом их списке. До сих пор, пожалуй, мне немного везло, но, возможно, это продлится не очень долго", – сказал он.

Издание отмечает, что информация о подготовке покушения на Трампа будет означать эскалацию конфликта между Вашингтоном и Ираном.

В публикации также отмечается, что отношения между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в последнее время находятся в кризисе из-за расхождений в их интересах относительно продолжения войны с Ираном.

Нетаньяху выступает за продолжение атак на Иран и достижение большего числа военных целей. Трамп ищет выход из конфликта, ссылаясь на опасения, что он может подорвать мировую экономику.

По информации аппарата премьер-министра Израиля, Трамп и Нетаньяху пообщались в четверг. Как отмечается, они договорились продолжать "координацию между странами".

Недавно Трамп заявил, что рамочное соглашение с Ираном о прекращении боевых действий, подписанное в прошлом месяце, фактически утратило силу.

Как известно, Соединенные Штаты во вторник и в среду нанесли удары по десяткам целей в Иране в ответ на серию иранских нападений на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива. Тегеран ответил атаками на американские объекты на Ближнем Востоке.

Также во вторник Министерство финансов США отозвало свою лицензию, которая позволяла Тегерану продавать нефть по всему миру в рамках меморандума о взаимопонимании.