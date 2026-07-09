США второй день подряд нанесли удары по десяткам целей в Иране, Тегеран ответил

В среду Соединенные Штаты нанесли удары по более чем 90 военным целям в Иране после серии иранских атак на суда в Ормузском проливе; в ответ Тегеран нанес удары по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в Центральном командовании США, последняя серия атак, осуществленных в ответ на нападения на три грузовых судна в Ормузском проливе во вторник, произошла через несколько часов после того, как президент Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, временное прекращение огня с Ираном "закончилось".

"По указанию Главнокомандующего силы Центрального командования США начали нанесение дополнительных ударов по Ирану с целью дальнейшего ослабления его способности угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе", – говорится в заявлении Командования.

Согласно сообщениям, США атаковали 90 иранских военных объектов, среди которых системы противовоздушной обороны, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, военно-морские объекты и военная логистическая инфраструктура. Удары потрясли несколько городов вдоль южного побережья Ирана и оставили некоторые районы без электроэнергии.

В ответ Тегеран нанес удары по Кувейту и Бахрейну, где расположены военные базы США.

Министерство обороны Кувейта заявило, что перехватывает ракеты и дроны, тогда как Катар на короткое время объявил тревогу о "повышенной угрозе безопасности", но впоследствии снял её.

Контроль над Ормузским проливом, через который до войны проходила пятая часть мировых поставок нефти, дал Тегерану огромный рычаг влияния, фактически позволив ему заставить самые мощные вооруженные силы мира идти на компромиссы. Хотя Иран не взял на себя ответственность за атаки на суда, аналитики предполагают, что страна использует такие действия для получения преимущества в переговорах.

Вечером 7 июля Соединённые Штаты нанесли удары по более чем 80 целям в Иране в ответ на серию обстрелов торговых судов Ираном в Ормузском проливе. Также во вторник Министерство финансов США отозвало лицензию, позволявшую Тегерану продавать нефть по всему миру в рамках меморандума о взаимопонимании.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что рамочное соглашение с Ираном о прекращении боевых действий, подписанное в прошлом месяце, фактически утратило силу.

Тогда же Трамп пригрозил "масштабной атакой" по критически важной инфраструктуре Ирана.