Заместитель председателя фракции ультраправой "Альтернативы для Германии" в Бундестаге Маркус Фронмайер во время визита в Санкт-Петербург встретился с председателем правления российского "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудил с ним возможности возобновления поставок газа из РФ.

Об этом Фронмайер написал на платформе X, передает "Европейская правда".

Немецкий законодатель участвует в Санкт-Петербургском экономическом форуме, несмотря на предостережения правительства и членов Бундестага, которые указывали на опасность этой поездки для национальных интересов.

Во время визита в Петербург Фронмайер встретился с председателем правления "Газпрома" в его штаб-квартире. По словам ультраправого политика, среди тем обсуждения были возможности возобновления работы газопроводов "Северный поток" и поставок российского газа в Германию.

"Германия находится в тяжелой экономической спирали спада, и одним из главных факторов этого являются высокие затраты на энергоносители, которые удорожают всю нашу экономику, заставляют предприятия выезжать из страны и ежедневно обременяют граждан. Россия была важнейшим поставщиком газа и нефти. Поэтому следует вновь рассмотреть все варианты, включая возобновление работы "Северного потока" и восстановление торговых отношений с Россией", – написал Фронмайер по результатам встречи.

Газопроводы "Северный поток", построенные для транспортировки российского газа в Германию, в сентябре 2022 года были серьезно повреждены взрывными устройствами. Ультраправая "Альтернатива для Германии" неоднократно призывала возобновить работу трубопроводов, ссылаясь на энергетические интересы Берлина.

Отдельно на полях форума в Петербурге Фронмайер встретился с посланником Владимира Путина Кириллом Дмитриевым, который участвовал в переговорном процессе по войне в Украине под руководством США.

Немецкий политик выразил благодарность Дмитриеву за "возможность из первых уст услышать мнения относительно текущих усилий по достижению мира в Украине".

Напомним, немецкое правительство раскритиковало участие политиков партии "Альтернатива для Германии" в Петербургском экономическом форуме как противоречащее интересам Германии.

Политики из Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Зеленых" ранее осудили представителей ультраправой "Альтернативы для Германии" за поездку на Санкт-Петербургский экономический форум.