Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Алиса Вайдель заявила, что Германия должна прекратить бойкот российской нефти и газа, чтобы подкрепить свою слабеющую экономику.

Об этом она заявила в интервью Reuters, очерчивая амбиции партии возглавить национальное правительство, передает "Европейская правда".

Вайдель заявила, что "Альтернатива для Германии" может победить на двух ключевых выборах в федеральных землях в ближайшие месяцы, назвав их важными этапами на пути к получению должности канцлера Германии уже на следующих общенациональных выборах, которые должны состояться до 2029 года.

"Дешевая энергия из России была секретом успеха "Made in Germany". Нам нужно ее вернуть", – сказала лидер ультраправых.

"Потеря этой энергии отбросила нас на годы назад. Были потеряны сотни тысяч рабочих мест. Это сделало нас зависимыми от Соединенных Штатов, которые продают нам энергию по гораздо более высоким ценам", – добавила она.

До введения санкций ЕС в связи с вторжением Москвы в Украину в 2022 году Россия обеспечивала более трети импорта сырой нефти в Германию и более половины импорта природного газа.

Заявления Вайдель подчеркивают потенциальную хрупкость западного альянса, на котором основывается поддержка Украины.

Комментарии Вайдель по России прозвучали после визита в начале этого месяца в РФ влиятельного депутата от "АдГ" Маркуса Фронмайера. Он встретился с Алексеем Миллером, главой российского энергетического гиганта "Газпром", и призвал к возобновлению работы газопровода "Северный поток".

Фронмайер отверг критику своей поездки, заявив, что, по его мнению, американские инвесторы изучают возможность восстановления маршрута "Северный поток" в Германию – шаг, который может привести к тому, что Германия будет платить за поставки российского газа.

Напомним, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупредил об опасности усиления позиций ультраправой "Альтернативы для Германии", в частности из-за ее позиции в отношении России.