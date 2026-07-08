Трамп заявляет, что США будут покупать у Украины дроны

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут покупать у Украины дроны.

Об этом он сказал во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Анкаре на полях саммита НАТО, пишет "Европейская правда".

У Трампа спросили, каков статус соглашения о дронах между Украиной и США.

"Мы будем покупать их дроны. Мы производим отличные дроны, но они способны выпускать их в очень больших количествах, что чрезвычайно впечатляет. Удивительно, что в условиях войны они их производят. Они делают их в подвалах", – ответил на это американский президент.

Стоит напомнить, что в мае СМИ писали, что правительства США и Украины подготовили проект меморандума, где изложены условия возможного нового оборонного соглашения между странами, которое будет касаться сферы беспилотников.

Отметим, что в тот же день во время беседы с Зеленским Трамп заявил, что Соединённые Штаты предоставят Украине право производить Patriot.