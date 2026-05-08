Во Франции арестовали вероятного соучастника пыток в "Изоляции" в Донецке

Во Франции взяли под арест гражданина Украины из Донецка, которого подозревают в участии в пытках в тюрьме силовых структур так называемой "ДНР" в подвале бывшего завода, где до оккупации располагалось художественное пространство "Изоляция".

Как сообщает AFP, пишет "Европейская правда", об этом объявила Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT).

В пятницу PNAT объявила о помещении под досудебный арест гражданина Украины родом из Донецка, проживающего в стране с 2021 года, по подозрениям в причастности к пыткам и преступлениям против человечности, совершенных представителями так называемой "ДНР" в тюрьме "Изоляция" в Донецке. Подозрения касаются событий 2016-2019 годов

Задержание состоялось еще 7 апреля, после чего в неназванную дату суд согласовал меру пресечения в виде дальнейшего содержания под стражей.

Отмечают, что задержанный – Евгений Б. 1979 года рождения. По данным расследования, бывшие заключенные "Изоляции" указали на него как сообщника надзирателей. Ему якобы поручили выбивать показания из других заключенных, прибегая к применению силы и бесчеловечного согласования. Также его обвиняют в сексуальных преступлениях и содействии таким поступкам со стороны других.

Общение со свидетелями, бывшими заключенными, произошло благодаря правовому сотрудничеству с украинскими органами и правозащитными организациями.

В PNAT отметили, что расследование разоблачает масштабы пыток и бесчеловечного обращения с заключенными "Изоляции" и указывает на системность таких методов.

Напомним, в Чехии заочно приговорили к 21 году тюрьмы гражданина, который поехал воевать за "ДНР".

Еще одного чеха приговорили к условному сроку за ношение нашивки с логотипом ЧВК Вагнера.