Министр обороны Польши: пригодные к службе украинцы должны быть в Украине и служить

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что все молодые украинцы, пригодные к военной службе, должны находиться в Украине и участвовать в ее обороне от российской агрессии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Косиняк-Камыш заявил в понедельник, 13 июля.

Польский министр в своей речи раскритиковал ультраправого антиукраинского политика Гжегожа Брауна и оппозиционную партию "Право и справедливость" за то, что они подогревают опасные настроения в обществе.

"Посмотрите, до чего мы дошли сегодня: народ, заслуживающий Нобелевской премии мира – Польша, поляки – за то, что открыли свои сердца и двери своих домов, не создавая лагерей для беженцев, приняли 3 миллиона беженцев. А сегодня этот разразившийся фанатизм превратился в нечто просто очень опасное", – заявил он.

Но в то же время министр перешел к критике украинцев, в частности, пригодных к службе, заявив, что им следует быть в Украине и защищать ее от РФ.

"Все ли в порядке с украинцами? Нет, не все в порядке. Нормально ли разбивать машины за миллионы злотых и заезжать на "Морское Око"? Нет, это ненормально, и таких нужно выгонять. Все молодые, годные к боевым действиям украинцы должны быть в Украине и там служить родине", – сказал Косиняк-Камыш.

Как сообщала "Европейская правда", 26 июня Европейская комиссия обнародовала свое предложение о продлении Директивы о временной защите для украинцев, спасающихся от войны в ЕС, еще на год, до 4 марта 2028 года.

ЕС предлагает продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года, исключение составят те, кто уклоняется от службы в украинской армии.

Европейский Союз планирует принять решение относительно статуса украинских беженцев в июле 2026 года; если же это не удастся – то в сентябре.