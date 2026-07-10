Послы ЕС одобрили открытие шестого кластера переговоров о вступлении Украины

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заявил, что постоянные представители стран-членов при ЕС одобрили открытие шестого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС под названием "Внешние отношения".

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Официальное решение об открытии кластера должно быть принято в рамках заседания Совета ЕС по общим вопросам, которое состоится в Брюсселе 14 июля.

"Кластер 6 особенно важен в современной глобальной обстановке безопасности. Общая политика безопасности и обороны, торговля, гуманитарная помощь и сотрудничество в сфере развития, сближение Украины с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС", – заявил Качка.

Как сообщала "Европейская правда", 3 июля Венгрия согласилась на открытие кластера 6 для Украины и Молдовы.

Напомним, Венгрия в одностороннем порядке блокировала утверждение результатов скрининга кластеров 2–6 для Украины и Молдовы в рамках рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения.

Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что Польша и Венгрия не будут блокировать открытие всех кластеров для Украины в ближайшее время.