В Праге взорвали два банкомата возле торгового центра
В чешской столице Праге ночью 4 апреля взорвали два банкомата, расположенных возле одного из торговых центров.
Об этом сообщает iDNES, пишет "Европейская правда".
В полиции Праги сообщили, что об инциденте сообщили около 4:30 утра.
"Мы получили сообщение о повреждении двух банкоматов на улице Опатовской. Банкоматы расположены рядом друг с другом вблизи торгового центра", – прокомментировала пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.
"На месте работают следователи криминальной полиции и взрывотехники, чтобы выяснить, остается ли дальнейшая опасность, связанная с повреждением банкоматов", – добавила она.
Поиски злоумышленника продолжаются. О пострадавших в связи со взрывом до сих пор не сообщали.
