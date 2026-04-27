В Польше предотвратили масштабный вброс фальшивых евро: часть должна была попасть в Украину

Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши разоблачило организованную преступную группу и предотвратило план по изготовлению и введению в оборот фальшивых евробанкнот на сумму до 360 миллионов, часть из них должны были направить на рынок Украины.

Об этом говорится в сообщении ABW для прессы, пишет "Европейская правда".

Сотрудники ABW задержали четырех человек, подозреваемых в причастности к группировке. Во время операции службы вошли в помещения, оборудованные профессиональной линией по производству банкнот.

На месте было изъято, в частности, три тонны специальной бумаги и элементы защиты, которые могли быть использованы для изготовления подделок на сумму до 360 млн евро.

Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) April 27, 2026

Также были обнаружены пробные банкноты, которые используются для проверки эффективности защитных элементов, например, в банкоматах.

Согласно выводам, часть поддельных денег должна была попасть на украинский рынок.

Во время задержаний также были изъяты наличные в других валютах, коллекционные монеты, а также оружие и боеприпасы.

Задержанным предъявили обвинение в участии в организованной преступной группе и подделке денег. По ходатайству прокурора суд избрал для двух задержанных трехмесячную меру пресечения в виде содержания под стражей. Остальные лица были освобождены под залог, под надзор полиции, им запрещено выезжать из страны.

Задержанным грозит до 25 лет лишения свободы.

