Опрос: европейцы сомневаются, что смогут защищаться самостоятельно, без США

Европейцы все больше стремятся полагаться в вопросах обороны на собственные силы, а не на США, однако существуют серьезные сомнения относительно того, возможно ли это вообще.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Public First в 24 странах ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Опрос показал, что 40% респондентов считают приемлемым, чтобы их страна полагалась на Европу в вопросах военной помощи, тогда как лишь 14% готовы принимать помощь от стран за пределами континента, таких как Соединенные Штаты.

"Европейцы чувствуют себя менее защищенными и считают, что США менее надежны. Означает ли это готовность столкнуться с некоторыми острыми компромиссами, которые повлечет за собой более автономная европейская оборона – в частности, необходимость более крупных инвестиций, которые не обязательно будут направлены на предприятия в их собственной стране, – остается открытым вопросом", – отметил Ананд Менон, директор компании Public First.

Однако мнения граждан ЕС относительно способности Европы это сделать разделились: 41 % считают, что Европа готова их защищать, тогда как 43 % считают, что нет.

Еще больше сомнений вызывает национальная оборона: 58 % респондентов считают, что их страна не готова к самообороне, и лишь 27 % считают, что готова.

Жители стран, расположенных ближе к России, в частности стран Балтии, Румынии и Болгарии, выразили наибольшие сомнения относительно своей способности защититься без посторонней помощи.

Правительства этих стран являются решительными сторонниками НАТО, и большинство из них хочет, чтобы США оставили свои войска в Европе.

Единственным исключением стала Финляндия, где значительное большинство – 76% – уверено, что их страна готова защищаться самостоятельно. Финляндия, новый член НАТО, имеет мощную программу призыва и хорошо вооруженные вооруженные силы, которые готовятся к российскому нападению.

Несмотря на сомнения относительно лояльности Вашингтона, большинство европейских стран по-прежнему закупают ключевые системы вооружения у Америки и полагаются на основные возможности США, такие как разведка, космические ресурсы и дозаправка в воздухе. Тем не менее 46% опрошенных согласились с тем, что европейские страны должны производить оборонное оборудование на своей территории, даже если это приведет к увеличению расходов.

Еще один опрос показал, что менее чем за два года восприятие Соединенных Штатов как союзника Европы упало вдвое: сейчас так считают лишь 11% европейских респондентов.

Среди европейцев также отсутствует явная поддержка идеи замены НАТО чисто европейской оборонной организацией, несмотря на утрату доверия к США.