Латвия передала ГСЧС 16 пожарных автомобилей
Новости — Воскресенье, 10 августа 2025, 15:18 —
Украинские спасатели получили от Латвии 16 пожарных автомобилей.
Об этом ГСЧС Буковины сообщила на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".
В рамках Механизма гражданской защиты на Буковину прибыла гуманитарная помощь для ГСЧС от Латвийской Республики при поддержке общества "Тави Драуги".
"16 пожарных автомобилей значительно усилят материально-техническую базу подразделений ГСЧС и уже вскоре будут распределены по разным уголкам Украины", – говорится в сообщении.
"ГСЧС искренне благодарит латвийских коллег и партнеров за помощь, которая спасает жизни и укрепляет нашу общую безопасность", – добавили спасатели.
Недавно эстонская полиция совместно с таллиннским Rotary Club отправила в Украину 22 полицейских автомобиля, которые будут использоваться украинской полицией и пограничниками.
А в июле община финского города Тампере, который является одним из городов-побратимов украинской столицы, подарила Киеву два автобуса.