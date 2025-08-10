Латвия передала ГСЧС 16 пожарных автомобилей

Украинские спасатели получили от Латвии 16 пожарных автомобилей.

Об этом ГСЧС Буковины сообщила на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

В рамках Механизма гражданской защиты на Буковину прибыла гуманитарная помощь для ГСЧС от Латвийской Республики при поддержке общества "Тави Драуги".

"16 пожарных автомобилей значительно усилят материально-техническую базу подразделений ГСЧС и уже вскоре будут распределены по разным уголкам Украины", – говорится в сообщении.

"ГСЧС искренне благодарит латвийских коллег и партнеров за помощь, которая спасает жизни и укрепляет нашу общую безопасность", – добавили спасатели.

Недавно эстонская полиция совместно с таллиннским Rotary Club отправила в Украину 22 полицейских автомобиля, которые будут использоваться украинской полицией и пограничниками.

А в июле община финского города Тампере, который является одним из городов-побратимов украинской столицы, подарила Киеву два автобуса.