Франция подарила Украине 40 роботов-пожарных, которые участвовали в спасении Нотр-Дама

Франция передала украинским спасателям 40 роботов-пожарных Colossus – модели, которая успешно показала себя в том числе при тушении пожара в Соборе Парижской Богоматери.

Об этом сообщили на страницах посольства Франции в Украине, пишет "Европейская правда".

Франция передала Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины 40 передовых роботов-пожарных Colossus производителя Shark Robotics, приобретенных за французские средства.

La 🇫🇷 s’engage pour renforcer @SESU_UA & la sécurité de l’🇺🇦!

Роботы разрабатывались в тесном сотрудничестве с французской пожарной службой и рассчитаны на то, чтобы упростить работу и уменьшить риски для пожарных во время сложных операций.

Спроектированные для работы при чрезвычайно высоких температурах, роботы могут использоваться и для тушения огня, и для эвакуации пострадавших, а также находиться там, где для человека слишком опасно.

Colossus использовались в том числе во время тушения печально известного пожара в Соборе Парижской Богоматери и хорошо показали себя, проработав в экстремальных условиях более 10 часов.

Латвия летом передала ГСЧС 16 пожарных автомобилей, а эстонская полиция совместно с таллиннским Rotary Club отправила в Украину 22 полицейских автомобиля, которые будут использоваться украинской полицией и пограничниками.