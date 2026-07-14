Качка: Украина не просит никаких уступок или отсрочек в процессе вступления в ЕС

Украина не нуждается в более мягких правилах или дополнительном времени для своей интеграции в Европейский Союз, а будет придерживаться подхода к вступлению на основе заслуг.

Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка в Facebook, передает "Европейская правда".

После открытия 6-го переговорного кластера во вторник на Межправительственной конференции Качка заявил, что это решение углубляет интеграцию Украины в общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС.

"Во внешней политике мы давно действуем совместно с ЕС – от санкций до реагирования на глобальные вызовы в сфере безопасности. И отныне эти направления официально стали предметом переговоров о членстве Украины в ЕС", – отметил вице-премьер.

Качка добавил, что Украина остается верной своим обязательствам в области евроинтеграции даже в условиях полномасштабной войны.

По словам чиновника, в выступлении на Межправительственной конференции он подчеркнул, что Украина не просит о каких-либо послаблениях или отсрочках в процессе вступления, а готова пройти его на основе своих заслуг (merit-based).

Как отметил Качка, сейчас ведется работа над реализацией "Дорожных карт трансформаций" и Национальной программы адаптации законодательства к праву ЕС, а также над открытием остальных переговорных кластеров.

Ранее вице-премьер заявил, что Украина не изменила ранее озвученный план до конца 2027 года завершить внедрение законодательства, необходимого для завершения переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Как сообщала "Европейская правда", в Брюсселе 14 июля для Украины был открыт 6-й переговорный кластер "Внешние отношения", причем вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заверил, что открытие остальных 4 кластеров не откладывается на "после лета".

Подробнее на эту тему – в статье Чего хочет Венгрия. Все о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.