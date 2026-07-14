Качка: Україна не просить жодних послаблень чи відтермінувань у процесі вступу до ЄС

Україна не потребує м'якших правил чи додаткового часу у своїй інтеграції до Європейського Союзу, а буде дотримуватися підходу вступу на основі заслуг.

Про це заявив віцепремʼєр України з питань європейської інтеграції Тарас Качка у Facebook, передає "Європейська правда".

Після відкриття 6-го перемовного кластера у вівторок на Міжурядовій конференції Качка заявив, що це рішення поглиблює інтеграцію України до спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС.

"У зовнішній політиці ми давно діємо спільно з ЄС – від санкцій до реагування на глобальні безпекові виклики. І відтепер ці напрями офіційно стали предметом переговорів про членство України в ЄС", – зазначив віцепрем’єр.

Качка додав, що Україна залишається відданою своїм зобов'язанням у євроінтеграції навіть в умовах повномасштабної війни.

За словами посадовця, у виступі на Міжурядовій конференції він наголосив, що Україна не просить про жодні послаблення чи відтермінування у процесі вступу, а готова пройти його на основі своїх заслуг (merit-based).

Як зазначив Качка, зараз йде робота над реалізацією Дорожніх карт трансформацій і Національною програмою адаптації законодавства до права ЄС, а також над відкриттям решти переговорних кластерів.

Перед цим віцепрем'єр заявив, що Україна не змінила попередньо озвучений план до кінця 2027 року завершити впровадження законодавства, необхідного для завершення перемовин про вступ до Європейського Союзу.

Як повідомляла "Європейська правда", у Брюсселі 14 липня для України був відкритий 6-й перемовний кластер "Зовнішні відносини", причому віцепремʼєр з питань євроінтеграції Тарас Качка запевнив що відкриття решти 4 кластерів не відкладають на "після літа".

Детальніше на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.