По меньшей мере шесть человек погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Антверпене

В среду утром в многоквартирном доме в районе Линкеровер в бельгийском Антверпене произошел крупный пожар.

Об этом сообщает бельгийская телерадиокомпания VRT, передает "Европейская правда".

1 июля утром, незадолго до 10:00, по сообщениям, на первом этаже десятиэтажного жилого дома вспыхнул пожар. По предварительной версии, огонь возник на восьмом этаже.

фото VRT

Дом расположен на левом берегу реки Шельды. Причина пожара пока не установлена.

Сначала сообщалось о пяти погибших, однако позже пресс-секретарь местной полиции сообщила о шестой жертве.

"Пожарная служба до сих пор продолжает поиски других возможных жертв, но трудно оценить, сколько людей находилось дома на момент возникновения пожара", – сказала пресс-секретарь.

В доме проживает более 200 человек. "Наши бригады эвакуировали жильцов из здания", – сообщила пожарная служба. Во время операции использовался дрон.

Пожар пока не удалось потушить, но огонь больше не распространяется.

21 июня во время пожара в отеле в Гамбурге пострадали 14 человек.

В Париже днём 25 марта вспыхнул пожар в элитном отеле "Бристоль", расположенном в историческом центре города недалеко от Елисейского дворца.