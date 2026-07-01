По меньшей мере шесть человек погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Антверпене
Новости — Среда, 1 июля 2026, 15:19 —
В среду утром в многоквартирном доме в районе Линкеровер в бельгийском Антверпене произошел крупный пожар.
Об этом сообщает бельгийская телерадиокомпания VRT, передает "Европейская правда".
1 июля утром, незадолго до 10:00, по сообщениям, на первом этаже десятиэтажного жилого дома вспыхнул пожар. По предварительной версии, огонь возник на восьмом этаже.
Дом расположен на левом берегу реки Шельды. Причина пожара пока не установлена.
Сначала сообщалось о пяти погибших, однако позже пресс-секретарь местной полиции сообщила о шестой жертве.
"Пожарная служба до сих пор продолжает поиски других возможных жертв, но трудно оценить, сколько людей находилось дома на момент возникновения пожара", – сказала пресс-секретарь.
В доме проживает более 200 человек. "Наши бригады эвакуировали жильцов из здания", – сообщила пожарная служба. Во время операции использовался дрон.
Пожар пока не удалось потушить, но огонь больше не распространяется.
21 июня во время пожара в отеле в Гамбурге пострадали 14 человек.
В Париже днём 25 марта вспыхнул пожар в элитном отеле "Бристоль", расположенном в историческом центре города недалеко от Елисейского дворца.