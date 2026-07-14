Трамп допустил возможность принятия законопроекта о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения дополнительных санкций против России, предложенных покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

Об этом он заявил во время беседы с премьер-министром Ирака Али Аль-Заиди, сообщает "Европейская правда".

Журналисты спросили у Трампа, подпишет ли он законопроект о новых санкциях против России в течение недели или двух. На это президент США ответил, что Грэм "очень этого хотел".

"Я знаю, что Линдси очень этого хотел. Думаю, они [законодатели] могут добавить в законопроект ещё и Иран. Это было бы очень важно, если они действительно это сделают. Также могут добавить "Хезболлу". То есть если вы ведете бизнес с "Хезболлой", это тоже будет подпадать под действие закона", – сказал Трамп.

Трамп отметил, что этот вопрос сейчас рассматривается. Также он сказал, что "это в честь Линдси", ведь это была его инициатива.

"Он стремился к этому больше, чем ко всему остальному. Вы знаете, насколько это было для него важно. Есть хорошие шансы, что закон будет принят", – добавил американский президент.

Ранее СМИ писали, что Трамп поддержит принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России, инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом.

Следует отметить, что незадолго до своей внезапной смерти Линдси Грэм сообщил о достижении соглашения с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против России.

Сенатор скончался фактически в день своего возвращения из поездки в Украину, а на следующее утро у него было запланировано интервью.

Грэм выступил соавтором законопроекта о санкциях против России, принятие которого затягивалось ещё с прошлого года. Ещё в середине ноября сенатор заявлял, что Трамп "благословил" Конгресс на принятие давно застрявшего законопроекта о санкциях против России.