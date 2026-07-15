Трамп заявляет, что в Иране "никого не останется", если тот не пойдет на сделку

Президент Дональд Трамп усилил давление на Иран с требованием заключить соглашение с США, заявив, что в стране "никого не останется", если этого не произойдет.

Заявление американского президента приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

"Вам лучше заключить соглашение. У вас никого не останется", – сказал Трамп.

Президент продолжил, отметив, что США "очень осторожно относятся к гражданскому населению", после чего повторил: "Но я сказал: вам лучше заключить соглашение. У вас ничего не останется".

Трамп отметил, что это послание Ирану было передано во время последнего общения между его представителями и Тегераном, которое, по его словам, состоялось "примерно час назад".

На вопрос, считает ли он, что Иран заключит такое соглашение, Трамп ответил: "Они должны. Я не знаю, сделают ли они это или нет".

Как известно, Соединённые Штаты и Иран уже четвёртую ночь подряд обмениваются ударами на Ближнем Востоке после срыва рамочного соглашения о перемирии.

По данным СМИ, Трамп на прошлой неделе официально сообщил Конгрессу о возобновлении военных ударов по Ирану, оставляя за собой право атаковать Тегеран в течение 60 дней без законодательного одобрения.