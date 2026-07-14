Непогода в Польше привела к масштабным подтоплениям

Во вторник, 14 июля, в Польше непогода привела к подтоплениям, повреждению зданий и перебоям в движении транспорта. Больше всего от ураганов пострадали города Перемышль и Еленя-Гура, а жителей восьми воеводств предупредили об опасных погодных явлениях.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В Перемышле из-за сильных ливней многие улицы стали непроезжими, а десятки домов подверглись подтоплению.

Фото: RMF24

Сильная буря также прошла через Еленю-Гуру в Нижнесилезском воеводстве, где сильный дождь, шквальный ветер и град привели к затоплению улиц. В воде застряли многочисленные автомобили.

Пожарные призвали водителей не пытаться преодолевать подтопленные участки дорог, подчеркнув, что это создает дополнительную опасность и затрудняет работу экстренных служб.

Кроме того, сильный ветер повредил крышу и стены складского здания в Елене-Гуре. Из помещения эвакуировали 123 человека. По данным спасателей, никто не пострадал.

Опасные погодные условия ожидаются также в Татрах. Горные спасатели TOPR рекомендовали туристам как можно скорее покинуть горные маршруты и вернуться в долины, предупредив, что из-за плохой видимости время прибытия помощи в случае чрезвычайной ситуации может увеличиться.

Правительственный центр безопасности, в свою очередь, разослал жителям восьми воеводств экстренные предупреждения о грозах, сильном ветре и проливных дождях.

Недавно в Риме непогода привела к падению деревьев, затоплениям и серьезным перебоям в движении транспорта. А в Литве во время мощной грозы зафиксировали три торнадо