Непогода в Польше привела к масштабным подтоплениям
Новости — Вторник, 14 июля 2026, 18:03 —
Во вторник, 14 июля, в Польше непогода привела к подтоплениям, повреждению зданий и перебоям в движении транспорта. Больше всего от ураганов пострадали города Перемышль и Еленя-Гура, а жителей восьми воеводств предупредили об опасных погодных явлениях.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
В Перемышле из-за сильных ливней многие улицы стали непроезжими, а десятки домов подверглись подтоплению.
Сильная буря также прошла через Еленю-Гуру в Нижнесилезском воеводстве, где сильный дождь, шквальный ветер и град привели к затоплению улиц. В воде застряли многочисленные автомобили.
Tak wyglądała dziś Jelenia Góra po silnych opadach deszczu. W mieście występują liczne zalania i podtopienia. Wiadomo też o przerwach w dostawach prądu.– Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) July 14, 2026
🎥Krzysztof Soboń@MeteoprognozaPL @meteo_expert @NaGraHo#obserwatorzyburz #burza #pogoda #deszcz #polska #lato #burze pic.twitter.com/qdcv03Y5qB
Пожарные призвали водителей не пытаться преодолевать подтопленные участки дорог, подчеркнув, что это создает дополнительную опасность и затрудняет работу экстренных служб.
Кроме того, сильный ветер повредил крышу и стены складского здания в Елене-Гуре. Из помещения эвакуировали 123 человека. По данным спасателей, никто не пострадал.
Опасные погодные условия ожидаются также в Татрах. Горные спасатели TOPR рекомендовали туристам как можно скорее покинуть горные маршруты и вернуться в долины, предупредив, что из-за плохой видимости время прибытия помощи в случае чрезвычайной ситуации может увеличиться.
Правительственный центр безопасности, в свою очередь, разослал жителям восьми воеводств экстренные предупреждения о грозах, сильном ветре и проливных дождях.
Недавно в Риме непогода привела к падению деревьев, затоплениям и серьезным перебоям в движении транспорта. А в Литве во время мощной грозы зафиксировали три торнадо