Президент Латвии подтвердил наличие данных о возможных диверсиях со стороны РФ

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что также получал разведывательную информацию о том, что Россия может готовить провокации против стран Балтии.

Об этом он сказал во время своего визита в Литву, его цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметил латвийский президент, Россия может прибегнуть к провокациям в регионе, когда её позиции на поле боя в Украине значительно ослабнут.

"Информация, которую мы получаем из Литвы, Латвии, других стран НАТО, а также от спецслужб различных государств, свидетельствует о попытках организовать диверсии и гибридные атаки, направленные на подрыв безопасности наших стран, и такие действия вполне вероятны", – подчеркнул Ринкевичс на пресс-конференции в Вильнюсе.

По его словам, Европе необходимо готовиться к тому, что когда Россия перестанет добиваться каких-либо побед на фронте в Украине и не будет продвигаться вперед, Кремль может проверить на прочность пятую статью НАТО и механизмы реагирования на уровне ЕС.

Президент Латвии добавил, что спецслужбы уже сейчас задерживают всё больше людей, которые шпионят в пользу России, Беларуси или сотрудничают с этими государствами.

"Они действительно проверяют нашу готовность, нашу бдительность. Мы должны быть готовы дать отпор и реагировать на новые угрозы. Ближайшие несколько или даже 12 месяцев будут действительно решающими для безопасности стран Балтии, мы уже видим, что гибридные операции продолжаются уже несколько лет", – подчеркнул он.

Напомним, глава польского МИД Радослав Сикорский заявлял, что Россия может готовить операцию под чужим флагом, в которой использует украинские дроны.

Также президент Литвы Гитанас Науседа говорил о наличии разведывательных данных, свидетельствующих о возможной подготовке Россией провокаций в Польше или странах Балтии.