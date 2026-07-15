Президент Литвы: Россия готовит атаку на нашу инфраструктуру

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о наличии разведывательных данных, свидетельствующих о возможной подготовке Россией провокаций в Польше или странах Балтии с целью проверить единство НАТО.

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Науседа подтвердил появившиеся ранее в зарубежных СМИ сообщения о том, что Москва может готовить ограниченные атаки на объекты критической инфраструктуры региона с использованием как обычных, так и других средств.

"Мы получили такие сигналы от наших разведывательных служб. Они не указывают конкретное место или время, поскольку это просто невозможно определить. Другая сторона может еще не завершить процесс планирования, а нам может быть известно лишь о самом факте подготовки или предполагаемой цели", – сказал он.

По словам президента Литвы, российские операции "с высокой вероятностью могут быть направлены против критически важной инфраструктуры".

Он не привел доказательств в подтверждение этой оценки и не назвал возможные цели.

Как отметил Науседа, в связи с этой угрозой Литва в последнее время усилила защиту критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры.

Он также добавил, что власти готовятся к широкому спектру возможных атак, которые могли бы нарушить работу ключевых объектов.

"Важно всё, что может остановить работу этих объектов, поскольку они важны не только сами по себе, но и обеспечивают функционирование всей системы, особенно нашу синхронизацию с континентальной европейской электросетью", – подчеркнул Науседа.

Также глава польского МИД Радослав Сикорский заявлял, что Россия может готовить операцию под чужим флагом, в которой использует украинские дроны.

Ранее СМИ писали, что Соединённые Штаты якобы передали Варшаве предупреждение о том, что в Москве рассматривают вооружённую провокацию против Польши, чтобы "проверить решимость НАТО".