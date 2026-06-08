В Греции палестинцу предъявили обвинения в подготовке теракта и связях с ХАМАС

Прокуратура Афин возбудила уголовное дело по четырем тяжким преступлениям в отношении 37-летнего палестинца, который, по данным полиции, готовил теракт против объекта, связанного с Израилем.

Об этом сообщает издание Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Уроженца сектора Газа, которого задержали в выходные на греческом острове Крит, обвиняют в создании и участии в террористической организации, прохождении обучения по изготовлению и использованию взрывчатых веществ для совершения террористических актов и поддержке террористических целей.

Считается, что задержанный имел связи с палестинской группировкой ХАМАС, которую ряд стран признает террористической организацией.

В четверг подозреваемый должен ответить на обвинения перед прокурором.

Полиция заявила, что изъяла мобильные телефоны, банковские карты, ноутбук и точные весы из его дома на Крите и из квартиры в Афинах.

По данным полиции, мужчина прибыл в Грецию из Газы около года назад и получил там убежище. Правоохранители выясняют, прошел ли он обучение по изготовлению взрывчатки за пределами Европы – скорее всего, в Малайзии – и планировал ли он теракт.

Мужчину арестовали после того, как представители разведки связали его с двумя ключевыми подозреваемыми, недавно задержанными на Кипре.

Кипрская полиция сообщила, что двое мужчин в возрасте 32 и 38 лет находятся под стражей с 22 мая по подозрению в совершении преступлений, связанных с терроризмом, после того как во время обысков в двух помещениях были обнаружены взрывчатые материалы.

Напомним, в марте власти Кипра задержали подозреваемого члена террористической организации ХАМАС, которого разыскивает Германия за приобретение оружия и боеприпасов для нападений на израильские или еврейские объекты.

В том же месяце на Кипре арестовали 28-летнего гражданина Азербайджана и 27-летнюю эстонку по подозрению в терроризме и шпионаже в пользу Ирана.