Немецкий суд приговорил исламиста к восьми с половиной годам тюрьмы за планирование теракта

Региональный суд немецкого Бремена приговорил 35-летнего мужчину к восьми с половиной годам лишения свободы за планирование террористического нападения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Судьи обвинили подсудимого в сговоре с целью убийства, сговоре с целью совершения взрыва и финансировании терроризма. Суд постановил, что его психически больной сообщник и племянник имел ограниченную способность контролировать свои действия. 20-летний мужчина был оправдан, но его необходимо поместить в психиатрическую больницу. Приговор еще не является юридически обязательным.

Суд был убежден, что двое немцев прошлым летом разработали конкретные планы нападения. Они намеревались убить как можно больше людей с помощью огнестрельного оружия. После прибытия служб экстренной помощи младший мужчина должен был взорвать самодельный взрывной жилет. В качестве возможных целей они рассматривали больницу, крупное публичное мероприятие или синагогу в Бремерхафене.

Мужчины планировали изготовить взрывной жилет в доме матери 35-летнего подсудимого, отметил суд в своем приговоре. Женщина заказала три разных материала для испытания в своей кухне. В конце концов, правоохранители сорвали их планы. В ходе другого расследования они наткнулись на чаты между мужчинами и арестовали их.

В ходе судебного разбирательства также были рассмотрены биографии обоих подсудимых. Как сообщается, 35-летний мужчина несколько лет назад принял ислам и радикализировался. Когда его племяннику было 14 лет, он якобы впервые показал ему видео казней, совершенных так называемым "Исламским государством". Эти записи, как утверждается, усилили навязчивые мысли и убийственные фантазии подростка.

Председательствующий судья убежден, что 20-летний подсудимый и в дальнейшем представляет опасность. Поэтому он постановил поместить его в психиатрическую больницу. В противном случае он может вступить в ряды террористов в поисках социальных контактов и признания. Его дядя, с другой стороны, был признан полностью ответственным за свои действия и должен отбыть восемь с половиной лет в тюрьме.

Как сообщалось, прокуратура Афин возбудила уголовное дело по четырем тяжким преступлениям против 37-летнего палестинца, который, по данным полиции, готовил теракт против цели, связанной с Израилем.

Напомним, в марте власти Кипра задержали подозреваемого члена террористической организации ХАМАС, которого разыскивает Германия за приобретение оружия и боеприпасов для нападений на израильские или еврейские объекты.