Вучич похвастался, что "не предал" Россию, не подписав декларацию саммита в Одессе

Президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что не подписывал декларацию саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", который состоялся в Одессе, и этим "не предал Россию".

Об этом он сказал журналистам по итогам саммита, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Вучич заявил, что своим визитом в Одессу не предал Россию, как утверждают некоторые сербские СМИ, и, по его словам, "снова единственный, кто не принял декларацию" саммита в Одессе.

"В отличие от них (вероятно, других участников саммита. – Ред.), которые готовы принять все, что направлено против России, все, что могут", – сказал Вучич.

Он добавил, что Сербия защищает интересы международного публичного права, всегда руководствуясь собственными интересами.

"Я горжусь политикой Сербии, нашей независимостью, нашей автономией, и мы будем продолжать так поступать", – подчеркнул сербский президент.

Опубликованная на сайте Офиса президента Украины декларация подтверждает, что Вучич – единственный участник саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", который не подписал ее.

В документе, среди прочего, "решительно" осуждается война России против Украины и призывается международное сообщество "сохранять и в дальнейшем усиливать санкции против Российской Федерации".

Участники саммита также подтвердили евроатлантические устремления Украины и государств региона.

Напомним, для Александара Вучича это был первый визит в Украину.