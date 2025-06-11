Саммит Украина – Юго-Восточная Европа: участники поддерживают движение Киева в НАТО

Участники саммита Украина – Юго-Восточная Европа, который состоялся в Одессе в среду, подтвердили европейские и евроатлантические устремления Киева и государств региона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в декларации саммита, распространенной пресс-службой Офиса президента Украины.

Лидеры Украины и государств Юго-Восточной Европы согласились с тем, что "членство в НАТО остается лучшим вариантом безопасности для Украины, учитывая соотношение затрат и результата".

"Мы подтверждаем нашу поддержку евроатлантических устремлений партнеров региона. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", – говорится в декларации.

Участники саммита также согласились с тем, что ни Россия, ни какое-либо другое государство вне НАТО "не имеет права вето на расширение Альянса".

"Мы также полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и самостоятельно определять свое будущее без внешнего вмешательства", – отметили лидеры.

В четвертом саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" в Одессе лично принимают участие лидеры Греции, Хорватии и Черногории, а также сербский президент – для него это первый визит в Украину.