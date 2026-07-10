В Северной Ирландии расследуют случай сожжения макета мечети на костре

В Северной Ирландии, в городке недалеко от Белфаста, сожгли макет мечети, который был размещен на традиционном праздничном костре.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Костры в лоялистских районах Северной Ирландии традиционно зажигают накануне 12 июля – дня, когда протестантские общины отмечают победу английского протестанта Вильгельма Оранского над католическим королем Яковом II в битве на реке Бойн в 1690 году.

Макет мечети установили на конструкции из деревянных поддонов в городке Мойгашел, примерно в 65 км к западу от Белфаста. Его планировали сжечь в пятницу, 10 июля, во время массового собрания, однако организаторы сообщили, что костёр зажгли раньше – после того как полиция готовилась изъять конструкцию.

Фото: Reuters

На макете мечети была изображена фигура человека с предметом, похожим на нож, а на размещенных рядом баннерах содержались надписи с призывами "защитить границы" и "положить конец угрозе радикального ислама".

Фото: Reuters

Главный суперинтендант полиции Северной Ирландии Норман Гаслетт заявил, что правоохранители расследуют инцидент как преступление на почве ненависти.

Кроме того, правоохранители предъявили 56-летнему мужчине обвинение в подстрекательстве к ненависти. Он должен предстать перед судом в пятницу, 10 июля.

Министр Великобритании по делам Северной Ирландии Хилари Бенн назвал эту акцию "отвратительным и трусливым актом запугивания".

Инцидент произошел после волны беспорядков в Белфасте. 10 июня в городе вспыхнули масштабные беспорядки между протестующими и полицией. Во время беспорядков были подожжены дома, автомобили и автобус. Протестующие были возмущены нападением с применением ножа.

30-летнему суданцу предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Лидер Лейбористской партии Великобритании Анна Терли обвинила владельца платформы X Илона Маска в нагнетании общественной напряжённости перед беспорядками в Северной Ирландии.

13 июня в Белфасте тысячи людей собрались на митинг против расизма после нескольких дней беспорядков, вызванных нападением с ножом.