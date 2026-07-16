Макрон едет на место масштабного лесного пожара под Парижем, где работают 1000 пожарных

Президент Франции Эмманюэль Макрон лично отправляется на место масштабного лесного пожара к югу от Парижа, который уже несколько дней не удается взять под контроль.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Утром 16 июля Макрон посетит место тушения масштабного лесного пожара в Фонтебло, который уже опустошил около 2050 гектаров территории.

Президент встретится с представителями местных властей и хочет лично поблагодарить пожарных и всех, кто участвует в борьбе со стихийным бедствием.

Пожар в лесу возле Фонтебло начался вечером в воскресенье, 12 июля, и в течение ночи расширился почти вдвое; из-за него были эвакуированы около 1000 местных жителей и туристов. За эти дни его до сих пор не удалось взять под контроль.

На месте работают около 1000 пожарных. На помощь пожарным в четверг отправят 120 военных.

В среду объявили о задержании двух человек, подозреваемых в причастности к возникновению пожара. Один из них – 18-летний пожарный-доброволец.

В воскресенье и понедельник пожар существенно нарушил расписание движения поездов из Парижа в южном и восточном направлениях.