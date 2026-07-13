Неподалеку от Парижа эвакуировали около 1000 человек из-за масштабного лесного пожара
Новости — Понедельник, 13 июля 2026, 08:50 —
Около 1000 местных жителей и туристов эвакуировали в районе города Фонтебло, расположенного к югу от Парижа, из-за масштабного лесного пожара.
Об этом сообщает BFTMV, пишет "Европейская правда".
В мэрии городка Водуэ неподалеку от Фонтебло объявили об эвакуации половины жителей коммуны в связи с расширением площади лесного пожара. Распоряжение касается около 1000 местных жителей и туристов.
ALERTE – Les autorités font état d'un incendie d'une ampleur "exceptionnelle" en cours au sud de Paris. La forêt de #Fontainebleau est en feu, avec d'ores et déjà plus 300 hectares brulés en Seine-et-Marne. Pour la première fois en Île-de-France, des avions bombardiers ont été… pic.twitter.com/YSbHJQv8XI– Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 12, 2026
Мэр городка отметил, что пожар выглядит как быстро надвигающаяся "стена огня". По его словам, огонь уже добрался до первых домов.
Пожар в лесу возле Фонтебло начался в воскресенье вечером и в течение ночи расширился почти вдвое, достигнув площади более 800 гектаров. Пожарные прогнозируют, что вскоре эта цифра достигнет 1000 гектаров.
Firefighters worked to contain a blaze that spread into the Fontainebleau forest, prompting a full closure of the A6 motorway south of Paris pic.twitter.com/yTlPPTdhOi– Reuters (@Reuters) July 13, 2026
На месте работают около 400 пожарных со спецтехникой.
Пожар в Фонтебло – один из многочисленных лесных пожаров, которые тушат во Франции в последние дни на фоне экстремальной жары и засухи. 13 июля жаркая погода сохранится на большей части территории страны, для 37 департаментов объявлен "красный" уровень предупреждения.
В Испании возросло число погибших в масштабном лесном пожаре в Андалусии, около двух десятков человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
Еврокомиссия активировала службу космических наблюдений Copernicus, чтобы поддержать Испанию в борьбе со стихийным бедствием. Ранее Франции и Португалии направили на помощь противопожарные спецсамолеты в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.