Неподалеку от Парижа эвакуировали около 1000 человек из-за масштабного лесного пожара

Около 1000 местных жителей и туристов эвакуировали в районе города Фонтебло, расположенного к югу от Парижа, из-за масштабного лесного пожара.

Об этом сообщает BFTMV, пишет "Европейская правда".

В мэрии городка Водуэ неподалеку от Фонтебло объявили об эвакуации половины жителей коммуны в связи с расширением площади лесного пожара. Распоряжение касается около 1000 местных жителей и туристов.

ALERTE – Les autorités font état d'un incendie d'une ampleur "exceptionnelle" en cours au sud de Paris. La forêt de #Fontainebleau est en feu, avec d'ores et déjà plus 300 hectares brulés en Seine-et-Marne. Pour la première fois en Île-de-France, des avions bombardiers ont été… pic.twitter.com/YSbHJQv8XI – Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 12, 2026

Мэр городка отметил, что пожар выглядит как быстро надвигающаяся "стена огня". По его словам, огонь уже добрался до первых домов.

Пожар в лесу возле Фонтебло начался в воскресенье вечером и в течение ночи расширился почти вдвое, достигнув площади более 800 гектаров. Пожарные прогнозируют, что вскоре эта цифра достигнет 1000 гектаров.

Firefighters worked to contain a blaze that spread into the Fontainebleau forest, prompting a full closure of the A6 motorway south of Paris pic.twitter.com/yTlPPTdhOi – Reuters (@Reuters) July 13, 2026

На месте работают около 400 пожарных со спецтехникой.

Пожар в Фонтебло – один из многочисленных лесных пожаров, которые тушат во Франции в последние дни на фоне экстремальной жары и засухи. 13 июля жаркая погода сохранится на большей части территории страны, для 37 департаментов объявлен "красный" уровень предупреждения.

В Испании возросло число погибших в масштабном лесном пожаре в Андалусии, около двух десятков человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Еврокомиссия активировала службу космических наблюдений Copernicus, чтобы поддержать Испанию в борьбе со стихийным бедствием. Ранее Франции и Португалии направили на помощь противопожарные спецсамолеты в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.