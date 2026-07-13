Крупный лесной пожар под Парижем нарушил движение поездов

Из-за крупного лесного пожара к югу от Парижа, продолжающегося с вечера воскресенья, серьезно нарушилось расписание движения поездов, отправляющихся в южном направлении или прибывающих в Париж.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Пожар в лесу в районе города Фонтебло к югу от Парижа уже в воскресенье привел к значительным задержкам поездов, отправляющихся с Лионского вокзала Парижа или прибывающих на него. По меньшей мере 120 железнодорожных рейсов отправлялись и прибывали не по расписанию, часть – была полностью отменена.

Оператор железных дорог SNCF сообщил, что пожар существенно повредил сигнальное оборудование железной дороги вдоль путей и там всю ночь будут продолжаться ремонтные работы. Утром объявили, что устранение критических повреждений завершено.

Впрочем, проблемы продолжились и утром в понедельник – пассажиров рейсов в Лион, Гренобль, испанскую Барселону или швейцарскую Женеву ждут задержки от 40 минут до 2 часов.

Из-за пожара были эвакуированы около 1000 местных жителей и туристов, его площадь приближается к 1000 гектарам.

Пожар в Фонтебло – один из многочисленных лесных пожаров, которые тушат во Франции в последние дни на фоне экстремальной жары и засухи. 13 июля жаркая погода сохранится на большей части территории страны, для 37 департаментов объявлен "красный" уровень предупреждения.

В Испании возросло число погибших в масштабном лесном пожаре в Андалусии, около двух десятков человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Еврокомиссия активировала службу космических наблюдений Copernicus, чтобы поддержать Испанию в борьбе со стихийным бедствием. Ранее Франции и Португалии были направлены противопожарные спецсамолеты в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.