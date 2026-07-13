В Молдове взорвался российский "Шахед"

Ночью 13 июля в Молдову залетел один из российских ударных беспилотников типа "Шахед", которыми атаковали Украину; он взорвался возле села, расположенного почти в 30 км от границы Молдовы с Украиной.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Генеральном инспекторате полиции сообщили, что в 01:03 по экстренному номеру служб чрезвычайных ситуаций поступило сообщение об обнаруженном объекте, похожем на беспилотник, на окраине села Копанка Каушанского района. После падения он взорвался.

"На место прибыли сотрудники полиции и пожарные. По предварительным данным, никто не пострадал. Территория оцеплена, правоохранители проводят расследование для выяснения всех обстоятельств", – отметили в полиции.

В Министерстве обороны впоследствии подтвердили, что речь идет о российском беспилотнике типа "Шахед" ("Герань-2"), который залетел в воздушное пространство Молдовы во время российской атаки по целям в Одесской области.

"Этот новый инцидент является серьёзным и недопустимым нарушением воздушного пространства Молдовы и в очередной раз подтверждает, что захватническая война России против Украины создаёт прямые угрозы безопасности наших граждан и всего региона", – отметили в Минобороны.

Ночной инцидент стал продолжением многочисленных случаев, когда российские БПЛА залетали в воздушное пространство Молдовы или падали на территории Молдовы. Во всех случаях обошлось без пострадавших и материального ущерба. Один из таких аппаратов выставили у входа в МИД, когда вызывали туда на беседу российского посла.

Напомним, в конце мая в Румынии российский "Шахед" ("Герань-2") врезался в верхний этаж многоэтажного дома в приграничном с Украиной городе Галац и серьезно повредил квартиру, что стало первым подобным случаем за время полномасштабной войны.