В Румынии показали фото внутри дома в Галаце, крышу которого проломил "Шахед"

В Румынии появились фотографии изнутри квартиры на верхнем этаже многоэтажного дома в Галаце, куда ночью 29 мая попал дрон, идентифицированный как российский аппарат типа "Шахед".

Как сообщает "Европейская правда", первые фото опубликовало издание Mediafax.

Кадры с места попадания дрона свидетельствуют, что взрыв проломил крышу над крайним 10-м этажом над входной зоной квартиры.

На потолке коридора квартиры видна дыра длиной более 2 метров и шириной более метра с обломками арматуры, в коридоре видны следы пожара.

Фото: Mediafax

Значительные повреждения видны непосредственно на крыше многоэтажки, выбиты окна общего коридора у выхода на крышу.

Фото: Mediafax

Фото: Mediafax

Ранее сообщалось, что в квартире находились 52-летняя женщина с 14-летним ребенком, они госпитализированы с незначительными травмами. Попадание беспилотника, по данным следствия, произошло около 01:50. По данному факту открыто уголовное производство.

Румынские военные объяснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.

От ближайшей точки украинской границы до жилой застройки в Галаце – около 13 километров.

В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России и вызвали российского посла; президент созвал Совет нацбезопасности.

Румыния видит основания для активации "консультативной" 4-й статьи Североатлантического договора и просит союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами.