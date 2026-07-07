Украина отреагировала на польский законопроект о наказании за пропаганду "идеологии ОУН-УПА"

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что внимательно следят за ходом рассмотрения в Сейме Польши законопроекта о внесении изменений в Закон об Институте национальной памяти и Уголовный кодекс, которыми, в частности, предлагается криминализировать "пропаганду идеологии ОУН-УПА".

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий, сообщает "Европейская правда".

В контексте рассмотрения законопроекта Тихий отметил, что Украина призывает польскую сторону к "рассудительности и взвешенности".

"Для Украины Польша была и остается стратегическим партнером в противодействии российской агрессии, в европейской интеграции, экономическом сотрудничестве, межчеловеческих связях и других сферах. Мы благодарны Польше и польскому народу за оказанную с 2022 года поддержку. Убеждены, что деликатные исторические темы требуют профессионального диалога на основе взаимного уважения, а не использования в политической риторике", – указал он.

Пресс-секретарь заверил, что Украина не стремится к дальнейшему обострению украинско-польских отношений и рассчитывает на аналогичный подход со стороны Польши.

Все решения должны исходить из стратегической важности украинско-польского партнерства, а не из ситуативных электоральных выгод, подчеркнул Тихий.

"Предупреждаем польскую сторону об односторонних шагах, ведущих к эскалации. Вместо этого Украина предлагает сосредоточиться на конкретных усилиях по снижению напряженности, в частности тех, о которых шла речь во время недавней встречи на министерском уровне, задействовании существующих двусторонних механизмов и инструментов, максимальном использовании дипломатического инструментария и активизации профессионального исторического диалога в рамках Польско-украинского Конгресса историков", – резюмировал он.

Предложенный польскому Сейму законопроект предполагает добавление в статью, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет за пропаганду тоталитаризма и подстрекательство к ненависти, следующей фразы: "Такому же наказанию подлежит тот, кто публично пропагандирует… идеологию Организации украинских националистов – фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии или идеологию, призывающую к применению насилия с целью влияния на политическую или общественную жизнь".

По данным последнего опроса, почти половина респондентов в Польше считают Украину ответственной за эскалацию конфликта между Варшавой и Киевом.

В субботу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что получил "позитивные сигналы" от действующих и бывших высокопоставленных чиновников Украины, но ожидает от Киева первого шага для деэскалации напряженности в двусторонних отношениях.

3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече в Варшаве с главой польского МИД Радославом Сикорским предложил пакет антикризисных мер, чтобы разрядить напряженность в отношениях с Польшей.