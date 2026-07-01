5-часовые очереди и пропущенные рейсы: аэропорты просят об исключении из новой системы въезда в ЕС

Авиакомпании и аэропорты призвали приостановить действие новой системы биометрического пограничного контроля ЕС в разгар летнего курортного сезона, отмечая, что некоторые рейсы вылетают заполненными лишь наполовину, а пассажиры вынуждены стоять в очередях до пяти часов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме ряда аэропортов и авиакомпаний к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которое приводит The Guardian.

"Мы достигли критической точки", – заявили отраслевые объединения ACI Europe, представляющее аэропорты, Airlines 4 Europe и Международная ассоциация воздушного транспорта, представляющая авиакомпании.

В письме говорится, что пассажиры уже вынуждены стоять в очередях в течение длительного времени за пределами зданий терминалов и на открытых площадках, поскольку службы пограничного контроля не могут достаточно быстро обрабатывать данные прибывающих.

"Авиакомпании сталкиваются с тем, что к моменту закрытия выхода самолеты остаются наполовину пустыми, в то время как пассажиры застревают в очередях на пограничном контроле", – отмечается в письме.

Некоторым самолетам пришлось задерживать взлет, ожидая пассажиров; по данным этих организаций, в часы пик очереди достигают пяти часов, тогда как другие самолеты были вынуждены оставить пассажиров на земле.

Организации призвали Европейскую комиссию разрешить аэропортам "полностью приостанавливать" проверки "каждый раз, когда пассажиропоток превышает оперативную пропускную способность пунктов пограничного контроля" в течение июля и августа.

Общественные организации заявили, что пограничные органы, аэропорты и авиакомпании находятся "под невыносимым давлением", и призвали к "немедленному вмешательству, прежде чем ситуация ещё больше ухудшится в разгар летнего туристического сезона".

Недавно руководитель компании, управляющей аэропортами Рима, заявил, что аэропорты итальянской столицы будут вынуждены приостановить действие новой биометрической пограничной системы ЕС, чтобы справиться с летним наплывом туристов.

Как известно, с 10 апреля на всех пунктах пропуска на внешних границах ЕС полноценно заработала новая система въезда граждан иностранных государств – EES (Entry/Exit System).

Новую цифровую систему въезда и выезда EES начали внедрять на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны с 12 октября.

О том, как началось её применение, читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы выявил первый день действия новых правил въезда в ЕС.