СМИ: 9 стран ЕС призывают Еврокомиссию приостановить действие новых правил въезда

Коалиция из девяти стран ЕС призывает Брюссель продлить срок действия режима чрезвычайной гибкости в отношении системы въезда/выезда, утверждая, что блок еще не готов постепенно отменять действующие меры предосторожности.

Об этом говорится в совместном письме стран, с которым ознакомилось Politico, передает "Европейская правда".

В письме от 7 июля Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия, Мальта, Нидерланды, Португалия и Швейцария сообщили комиссару по внутренним делам Магнусу Бруннеру, что первые месяцы работы системы въезда-выезда (EES) выявили "значительные трудности", которые нельзя недооценивать.

Страны подтвердили свою поддержку внедрению новой системы, но призвали Еврокомиссию разрешить продолжить использование встроенного механизма чрезвычайных ситуаций системы после 6 сентября 2026 года, когда истекает срок его действия.

Этот механизм позволяет пограничным органам в исключительных случаях временно приостанавливать сбор отпечатков пальцев и сканирование лиц путешественников, чтобы уменьшить заторы, при этом продолжая регистрировать всех, кто въезжает и выезжает из Шенгенской зоны.

В письме министры девяти стран также просят Комиссию предоставить письменные гарантии по этому вопросу до истечения срока действия текущих гибких условий.

Отмечается, что исполнительный орган ЕС пока не демонстрирует готовности продлить действие текущих гибких условий после 6 сентября.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что ЕК приветствует "четкое обязательство" стран по полному внедрению EES и систематической регистрации всех путешественников из стран, не входящих в ЕС. По его словам, законодательство уже содержит меры гибкости, в частности возможность приостановки сбора биометрических данных в течение лета. Пресс-секретарь добавил, что Комиссия остается в "тесном конструктивном контакте" с государствами-членами, которые испытывают трудности на определенных пунктах пересечения границы.

"Существует сильное общее желание добиться того, чтобы система работала повсеместно", – отметил он.

Письмо девяти стран появилось на фоне того, как аэропорты и авиакомпании бьют тревогу из-за того, что новая система вызывает длинные очереди и сбои в работе во время летнего туристического сезона.

Накануне ЕС отклонил призыв авиационной отрасли приостановить внедрение новых биометрических пограничных проверок после того, как эта спорная система вызвала хаос в аэропортах и на сухопутных пограничных пунктах.

О том, как началось внедрение новой системы, читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы выявил первый день действия новых правил въезда в ЕС.