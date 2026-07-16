Мадьяр: Венгрия расследует связи Сийярто с Россией

Глава правительства Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что в настоящее время ведется расследование в отношении связей бывшего главы МИД Петера Сийярто с Россией, однако какие-либо подробности по этому поводу пока не будут разглашаться.

Об этом Мадьяр заявил в четверг, 16 июля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Мадьяр заявил, что начато расследование в отношении связей Петера Сийярто с Россией, которые он ранее называл государственной изменой. Однако пока он не раскрывает подробностей, поскольку не хочет влиять на ход расследования.

По его словам, в деле имеется много секретных документов и документов по вопросам внешней политики, и он не хочет забегать вперед.

"Как только появится информация, которую можно обнародовать, её обнародуют", – сказал Мадьяр.

Стоит отметить, что в среду Сийярто объявил, что складывает депутатский мандат, поскольку получил предложение стать руководителем по внешним связям и развитию новых направлений бизнеса китайского автопроизводителя BYD.

Напомним, в апреле, после победы на парламентских выборах, Мадьяр заявил, что Сийярто находится в Будапеште и занят уничтожением важных документов, касающихся санкций.

Перед выборами в Венгрии медиапроект Vsquare опубликовал детали разговоров между главой МИД Венгрии Петером Сийярто и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые подтверждают, что венгерские вето против Украины в ЕС координировались с Россией.

В одной из частей расследования говорилось о том, что Сийярто по просьбе Лаврова добивался исключения из санкционного списка ЕС родственницы российского олигарха Алишера Усманова.