Сийярто сложил депутатский мандат, так как нашел новую работу

Министр иностранных дел Венгрии в правительстве Виктора Орбана Петер Сийярто объявил, что сложил депутатский мандат и устраивается на работу к китайскому автопроизводителю BYD.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сийярто написал в своём Facebook.

Сийярто, который на посту министра был большим сторонником китайских электромобилей, подал заявление о сложении своего парламентского мандата.

"Причина в том, что я получил чрезвычайно почетное предложение занять международную должность в одной из ведущих компаний мировой экономики. BYD – это одна из величайших историй успеха в автомобильной промышленности за последние двадцать лет и одновременно мировой лидер по производству автомобилей на новых источниках энергии", – написал Сийярто.

Он отметил, что отныне будет работать на должности руководителя, ответственного за внешние связи и развитие новых направлений бизнеса этой группы компаний.

Агентство MTI получило от венгерского представительства BYD информацию о том, что Сийярто получил "глобальную, международную должность" и не будет входить в руководство компании в Венгрии.

Сийярто был министром иностранных дел в трех правительствах Виктора Орбана. Стоит отметить, что он был самым заметным лицом пророссийской политики Орбана.

Покидая пост, Сийярто заявил, что никогда не служил интересам России.

Новые власти Венгрии обвиняли Сийярто в том, что, покидая пост, он был занят уничтожением важных документов, касающихся санкций.