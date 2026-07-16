Незадолго до начала саммита стран НАТО в Анкаре на прошлой неделе сбитая с курса российская зенитная ракета вызвала воздушную тревогу в Турции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно из Spiegel.

Незадолго до начала саммита НАТО, который проходил на прошлой неделе в турецкой столице Анкаре, произошел деликатный инцидент в сфере безопасности. По данным издания, во вторник утром около семи часов на всей территории Турции была объявлена воздушная тревога.

В состояние высшей боевой готовности также была приведена зенитно-ракетная батарея Patriot Бундесвера, дислоцированная в провинции Малатья.

Радарные системы Альянса незадолго до этого зафиксировали ракету, которая на высокой скорости летела со стороны Грузии в направлении турецкого воздушного пространства.

Ракета, которую сначала приняли за баллистическую, летела не на Анкару, куда во вторник после обеда на свою ежегодную встречу прибывали главы государств и правительств Альянса. Чуть позже она упала в Чёрное море.

Несмотря на это, сигнал тревоги вызвал серьёзное беспокойство в НАТО. Лишь позже выяснилось, что это была сбитая с курса зенитная ракета, которую российские войска запустили с территории непризнанной Абхазии.

Этот инцидент пополнил ряд нарушений воздушного пространства на внешних границах НАТО, которые повышают риск эскалации между Россией и Альянсом.

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Полный текст решения саммита НАТО в Анкаре доступен на сайте "ЕП".