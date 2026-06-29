Европа может зайти в зиму с самыми низкими запасами газа за 15 лет

Из-за войны США против Ирана и перекрытия экспорта энергоресурсов с Ближнего Востока Европа может войти в следующий отопительный сезон с самыми низкими уровнями запасов газа за последние 15 лет.

Об этом сообщает FT на основе данных от профильных организаций, пишет "Европейская правда".

Текущие тенденции с заполнением газовых хранилищ указывают на то, что Европа может зайти в следующий отопительный сезон с наименьшим уровнем запасов за последние 15 лет, что грозит более высокими ценами для потребителей и неопределенностью.

В консультационной компании Wood Mackenzie прогнозируют, что в конце "традиционного" периода заполнения газовых хранилищ, который длится с апреля по октябрь, европейские хранилища будут заполнены на 76%. Это чуть меньше, чем на осень 2021 года, и самый низкий показатель с 2011 года, по данным Gas Infrastructure Europe.

Заполнение хранилищ весной начинали с нетипично низких запасов. Заполненность составляла 28% – что стало следствием нетипично холодной зимы. Сейчас, по данным GIE, газохранилища заполнены в среднем на 48%.

Европейские цены на газ сперва взлетели на фоне войны на Ближнем Востоке, но в последнее время были относительно стабильными. В то же время сейчас цены на европейских газовых хабах существенно снизились, и это создало новую проблему, снизив заинтересованность поставщиков СПГ, в частности из США.

В то же время в Еврокомиссии комментируют, что текущий уровень запасов не вызывает беспокойства относительно энергетической безопасности стран Европы следующей зимой и заполненности хранилищ до 80% будет достаточно для обеспечения поставок.

Чтобы уменьшить ценовое давление, ЕК рекомендовала странам-членам заполнять хранилища до 80%, или минимум 75%. В предыдущие годы целевым показателем было 90%.

"Нам нужен высокий уровень заполненности, чтобы гарантировать, что мы готовы к следующей зиме. Но мы хотим делать это таким образом, чтобы это не привело к росту цен в краткосрочной перспективе", – отметил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в конце предыдущей недели.

Напомним, в этом году вступило в силу решение ЕС о поэтапном отказе от российского газа. Последнее исключение прекратит действовать в октябре 2027 года.

Предыдущая власть Венгрии и Словакия планировали идти в суд из-за этого решения.