В Брюсселе не видят угроз для энергоснабжения Европы из-за срыва перемирия между США и Ираном

В Еврокомиссии пока не видят угрозы для энергетической безопасности Европы в предстоящем отопительном сезоне в связи с провалом перемирия между США и Ираном, что вновь создает неопределенность в вопросе цен и доступности энергоресурсов из стран Персидского залива.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на ежедневном брифинге ЕК заявила пресс-секретарь Анна-Кайса Итконен.

Журналисты спросили, обеспокоена ли Еврокомиссия дальнейшей безопасностью поставок, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке и то, что европейские страны после прошлой исключительно холодной зимы завершили сезон с меньшими остатками газа в хранилищах.

"В настоящее время мы не обеспокоены безопасностью поставок. С самого начала главной причиной беспокойства было влияние на цены… Вы правы, текущие уровни запасов газа несколько ниже, чем средние показатели до кризиса, – но они не являются поводом для немедленного беспокойства относительно нашей энергетической безопасности", – отметила Анна-Кайса Итконен.

Она напомнила, что согласно правилам ЕС запасы в хранилищах на уровне 80% считаются достаточными для безопасного прохождения отопительного сезона, и повторила, что пока явных оснований для беспокойства нет.

"Страны-члены располагают соответствующими возможностями, и есть доступный газ, чтобы достичь 80% – что в рамках правил считается достаточным показателем", – добавила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в этом году Европа может войти в зиму с самыми низкими запасами газа за 15 лет.

Напомним, 8 июля Трамп заявил, что рамочное соглашение с Ираном о прекращении боевых действий утратило силу.