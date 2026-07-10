Эстония начала переговоры о закупке ракет большой дальности для HIMARS

Министерство обороны Эстонии начало переговоры с несколькими компаниями о поставках ракет большой дальности, в частности крылатой ракеты Barracuda для ракетных установок типа HIMARS.

Об этом сообщает ERR, передает "Европейская правда".

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал, что приобретение этого вооружения будет зависеть от цены и потребностей Сил обороны.

"Это один из возможных вариантов. Компания Anduril из США производит ракету Barracuda, и мы тоже заинтересованы в её приобретении. Однако решение будет зависеть от цены и потребностей Сил обороны Эстонии", – сказал Певкур.

Кроме того, в ходе саммита НАТО в Анкаре Эстония присоединилась к инициативе 12 стран по развитию дальнобойных возможностей, в рамках которой в течение десяти лет планируется инвестировать около 44 млрд евро.

Напомним, в апреле премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что США сообщили его стране о возможных проблемах с поставками оружия на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Впоследствии стало известно, что в первую очередь это коснется ракет для систем HIMARS.