Глава МИД Нидерландов о ракетах для Patriot для Украины: мы передали всё, что могли

Нидерланды, на вооружении которых находятся системы ПВО Patriot, а значит, и ракеты-перехватчики к ним, передали Украине всё, что могли, из своих запасов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен.

Поэтому, как подчеркнул нидерландский министр, в этом вопросе нужно оказывать давление на другие страны.

"Все, что мы могли передать, мы уже передали. Сейчас – в частности, в ходе наших переговоров с президентом Зеленским и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой – мы пытаемся понять, как совместными усилиями побудить другие страны делать больше", – отметил Берендсен.

Он добавил, что у Нидерландов есть "и возможность, и желание продолжать поддержку".

"Все, что мы вкладываем в Украину, – это инвестиция в нашу безопасность, в частности благодаря знаниям, опыту и инновациям, которые сейчас развиваются в украинском оборонно-промышленном комплексе. Но нам нужно активнее оказывать давление на другие страны, чтобы они также подключились и внесли свой вклад. И мы делаем это вместе с Украиной", – рассказал Берендсен.

Он не назвал страны, от которых ожидают более активного участия в оказании помощи Украине в защите её неба. Но подчеркнул, кто находится в авангарде этого процесса, и вновь обратил внимание на необходимость распределения вкладов.

"Всем известно, что страны Северной Европы, Германия, Польша и не только годами делают очень много, и Нидерланды – среди них. Нам нужно, чтобы и другие страны присоединялись… Конечно, мы обращаемся к странам, которые имеют запасы для передачи, но в то же время рассматриваем варианты производства (ракет-перехватчиков) на территории Европы. Также мы рассчитываем на наших американских партнеров и пакеты помощи PURL. Эти системы спасают жизни, поэтому мы продолжаем призывать другие страны инвестировать в PURL", – подчеркнул глава МИД Нидерландов.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры о встрече ранее анонсированной коалиции по производству противоракетной обороны в Европе.

Это будут первые переговоры в таком формате. Идея создания такой коалиции впервые публично прозвучала в мае, когда состоялась встреча на уровне советников, посвященная формированию коалиции. Тогда речь шла о производстве противоракетной обороны в Европе, но неизвестно, не будет ли формат расширен также на поставки перехватчиков Patriot для Украины.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал "важное событие" для планов по новой противоракетной системе, но о результатах не сообщалось.