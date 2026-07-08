Норвегия выделяет более 260 млн евро на ракеты ПВО для Украины

Правительство Норвегии объявило о выделении 3 млрд крон (268 млн евро) на укрепление противовоздушной обороны Украины, в частности в рамках программы PURL по закупке американского вооружения.

Об этом сообщили в правительстве страны, пишет "Европейская правда".

Средства пойдут на закупку ракет противовоздушной обороны для систем Patriot. Норвегия совместно с Данией, Германией и Канадой будет заказывать новые ракеты напрямую с завода в США в рамках программы PURL.

В правительстве уточнили, что, поскольку сроки поставки некоторых из этих ракет довольно длительные, Норвегия планирует приобрести их у стран, которые уже располагают этими средствами, для скорейшей поставки в Украину.

"Борьба Украины за свою оборону – это наша борьба за свою оборону. Украина ежедневно противостоит российским атакам. Россия продолжает наносить удары по людям, украинским городам и объектам энергоснабжения. Украине удается сбивать большинство дронов и крылатых ракет, но ей нужна более мощная оборона против баллистических ракет", – заявил премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Норвегия также выделяет средства, чтобы иметь возможность присоединиться к инициативе Украины по совместной с европейцами разработке антибаллистических систем.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре заявил, что ключевой темой обсуждений с партнерами станет поставка ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, которые имеют критическое значение для способности Украины сбивать российские баллистические ракеты, и отметил, что эти ракеты есть не только у США.

Известно, что Нидерланды, Германия, Финляндия, Швеция, Литва, Эстония, Латвия, Дания и Польша обратились к Европейской комиссии с требованием как можно быстрее дать разрешение на закупку ракет для систем ПВО американского производства в рамках "оборонной" части из 90 млрд евро, которые ЕС предоставляет Украине в 2026–2027 годах.