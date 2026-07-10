Разведка Эстонии: Россия реагирует на дальние удары Украины усилением информационной войны

Россия реагирует на успешные удары Украины по различным нефтеперерабатывающим заводам и инфраструктурным объектам в России активизацией информационной войны против Запада.

Об этом заявил в пятницу на еженедельном брифинге в Министерстве обороны Эстонии глава разведывательного центра Сил обороны полковник Антс Кивисельг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам Кивисельга, Россия довольно остро реагирует на успешные дальние удары Украины.

"Для этого используется враждебная антизападная риторика, сопровождаемая угрозами и демагогией. Главным обвинением является то, что причиной успеха Украины является помощь и поддержка со стороны Запада", – сказал Кивисельг.

По его словам, в рамках таких враждебных нарративов Россия также подвергла нападкам страны Балтии и Финляндию, заявляя, что эти государства позволяют украинцам использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по России, а также о намерении стран Балтии массово высылать русскоязычное население из своих стран и о размещении ядерного оружия в Литве или Финляндии.

Кроме того, Кремль время от времени начал заявлять, что речь идет уже не о специальной военной операции, а о полномасштабной войне, поскольку ряд европейских стран и США поддерживают Украину информацией, разведданными, снаряжением и вооружением.

Кивисельг рассказал, что для подкрепления ложных заявлений пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова руководитель отдела по правам человека и многостороннему сотрудничеству МИД России Григорий Лук’янцев 7 июля выступил с утверждением, что страны Балтии готовятся к массовой депортации русскоязычного населения, что, очевидно, не соответствует действительности.

"Все эти заявления, скорее всего, служат целям скоординированной информационной операции, вероятная цель которой – вызвать на Западе ощущение угрозы в связи с возможной эскалацией и подорвать единство в дальнейшей поддержке Украины", – сказал Кивисельг.

"В этом контексте можно рассматривать и темы, которые в последнее время публично обсуждались, касательно возможных провокаций со стороны России и даже военных приготовлений в направлении стран Балтии. Однако на данный момент это следует рассматривать скорее как часть информационной войны, развязанной Россией с целью оказания влияния на западную общественность. Как и ранее, мы не видим со стороны России никаких военных приготовлений к проведению в ближайшем будущем военной операции в странах Балтии или в этом регионе", – добавил Кивисельг.

По данным СМИ, Соединенные Штаты якобы передали Варшаве предупреждение о том, что в Москве рассматривают возможность вооруженной провокации против Польши, чтобы "проверить решимость НАТО".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о опасениях относительно возможной российской провокации, целью которой является "проверка решимости НАТО".

Ранее латвийская разведка также сообщила, что Россия готовит возможные провокации против стран Балтии или Польши, в частности атаки с использованием беспилотников и другие гибридные действия, чтобы заставить страны НАТО прекратить поддержку Украины.