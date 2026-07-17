В МИД Украины отреагировали на постановление Сейма Польши о годовщине Волынской трагедии

МИД Украины принял к сведению принятие Сеймом Польши очередного постановления по случаю годовщины трагических событий на Волыни 1943–1944 годов.

Об этом в министерстве сообщили в пятницу, 17 июля, пишет "Европейская правда".

В МИД напомнили, что 11 июля украинская сторона на высшем уровне отдала дань уважения всем жертвам Волынской трагедии, а украинские и польские высокопоставленные чиновники почтили память невинно убитых украинцев и поляков как на территории Украины, так и на территории Польши.

"Украина рассчитывает на конструктивный и профессиональный диалог, продолжение совместных поисковых и эксгумационных работ на территории двух государств. Правда о прошлом устанавливается исключительно научным подходом", – заявили в МИД.

Украина, добавили в министерстве, ценит Польшу как одного из ближайших союзников в противостоянии российской агрессии и убеждена: боль прошлого не должна разъединять народы, объединенные сегодня общими ценностями, общим врагом, общим европейским будущим.

"Украинская сторона продолжит придерживаться паритетного подхода. Призываем к равноправному отношению в двусторонних отношениях, взаимному уважению к политикам национальной памяти, прагматичному добрососедству ради сильной Украины и сильной Польши", – заявили в МИД Украины.

17 июля, как сообщает PAP, Сейм Польши единогласно проголосовал за резолюцию о почтении "памяти жертв геноцида, совершенного против поляков украинскими националистами" в 1939–1947 годах.

В резолюции также подчеркивается важность начатого процесса поиска, эксгумации и достойного захоронения.

Кроме того, резолюция содержит выражение благодарности и уважения всем украинцам, которые рисковали своей жизнью, чтобы спасти поляков.

Кроме того, резолюция содержит обращение о том, что Сейм подтверждает "непоколебимую волю жить достойно и дружно с украинской нацией, и, ссылаясь на учение Папы Иоанна Павла II, что благодаря очищению исторической памяти каждый будет готов отдавать приоритет тому, что его объединяет, над тем, что его разделяет".

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в своей речи на Волыни, посвященной Дню памяти жертв Волынской трагедии, говорил о важности примирения и недопустимости "спирали ненависти".

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