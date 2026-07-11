Министр обороны Польши на Волыни говорил о примирении и недопустимости "спирали ненависти"

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в своей речи на Волыни, приуроченной ко Дню памяти жертв Волынской трагедии, говорил о важности примирения и недопустимости "спирали ненависти".

Как сообщает "Европейская правда", его цитирует RMF24.

Выступая с речью в городке Олыка, Косиняк-Камыш отметил, что мемориальные мероприятия призваны "помнить и оставлять предупреждение, чтобы между украинским и польским народами больше никогда не произошло ничего подобного".

Министр отметил, что в такие дни важно говорить не только о прошлом, но и о будущем.

"Что нужно для хорошего будущего? Нужна правда, нужна память и нужно прощение", – сказал Косиняк-Камыш, подчеркнув также, что недопустимо попасть в "спираль ненависти".

"Я приехал не для того, чтобы раздражать рану, а чтобы залечивать её. Но чтобы залечить её – нужно поработать", – сказал министр.

Он отметил, что для польской стороны очень важны эксгумации и достойное захоронение погибших.

Кроме того, Косиняк-Камыш отметил, что добавил бы к 10 заповедям 11-ю – "не причиняйте боли и не почитайте тех, кто причиняет боль и страдания вашим друзьям".

Польский премьер Дональд Туск в обращении по случаю Национального дня памяти жертв Волынской трагедии подчеркнул необходимость сохранять солидарность, которая "основана на правде, памяти и надежде", и отметил, что память не может быть орудием ненависти.

Посол Украины в Польше почтил память жертв Волынской трагедии у мемориала в Варшаве.

Глава Украинского института национальной памяти заверил, что поиски захоронений польских жертв Волынской трагедии на территории Украины будут продолжаться, и выразил надежду на то, что уже в этом году начнутся поиски украинских погибших на территории двух сел в Польше.