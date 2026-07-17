Глава МВД Эстонии: пускать российских туристов в Европу – аморально

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро призвал Европейский Союз ужесточить визовую политику в отношении граждан России.

Заявление эстонского министра приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Таро подчеркнул, что этот вопрос касается не только безопасности, но и ценностей.

"Я согласен с еврокомиссаром Магнусом Бруннером в том, что увеличение количества выдаваемых туристических виз гражданам России в нынешней ситуации абсолютно неприемлемо. Пока простые украинцы гибнут под ракетными ударами, нельзя позволять гражданам государства-агрессора отдыхать и заниматься шопингом в Европе, как будто ничего не произошло", – отметил он.

По словам главы эстонского МВД, ограничительные меры должны действовать одинаково на всей территории Европейского Союза и Шенгенской зоны, а не оставаться рекомендациями для отдельных государств.

Таро подчеркнул, что действующая система должна позволять вводить ограничения более гибко. В частности, речь идет о возможности ограничивать выдачу виз отдельным категориям граждан России, включая дипломатов, владельцев служебных паспортов, бывших и действующих участников войны против Украины, а также религиозных деятелей, поддерживающих российскую агрессию.

Кроме того, ограничения могут применяться в зависимости от цели поездки.

Напомним, в июне стало известно, что Польша, Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, а также не входящие в ЕС Норвегия и Исландия требуют от Европейской комиссии срочного блокирования выдачи шенгенских виз для россиян.

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