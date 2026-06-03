СМИ: 11 европейских стран требуют приостановить выдачу шенгенских виз россиянам

Польша, Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, а также Норвегия и Исландия, не входящие в ЕС, требуют от Европейской комиссии срочного блокирования выдачи шенгенских виз для россиян.

Соответствующее письмо, подписанное главами МВД и МИД, имеется в распоряжении польской радиостанции RMF FM, передает "Европейская правда".

Министры прямо признали, что считают отдых граждан государства-агрессора на пляжах ЕС недопустимым на фоне массовых нападений на украинских гражданских лиц и принудительных депортаций детей.

"Глубокую обеспокоенность вызывает рост количества российских туристов, которые проводят отпуск на европейских пляжах и в европейских курортах, в то время как ракеты и дроны продолжают поражать гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине", – пишут министры.

Они не скрывают возмущения и глубокого разочарования из-за роста количества виз, выдаваемых россиянам. Из приведенного в документе "Шенгенского барометра" следует, что только в 2025 году гражданам Российской Федерации было выдано целых 477 878 шенгенских виз с туристической целью.

Важно, что значительная часть из них – это визы на многократный въезд.

"Это противоречит рекомендациям Комиссии, призывающим к строгому подходу к российским заявителям, путешествующим по причинам, отличным от необходимых, и является серьезным недостатком в нашей общей политике в отношении государства-агрессора. Мы считаем это чрезвычайно тревожным", – говорится в письме.

Фрагментация процедур привела к явлению так называемого visa shopping – ситуации, когда россияне обходят консульства в Центрально-Восточной Европе, получая пропуска в Шенгенскую зону в других частях континента. В письме страны ЕС прямо не упоминаются, но из цитируемого в нем "Барометра Шенгена" следует, что больше всего туристических виз россиянам в настоящее время выдают: Франция, Италия, Испания и Греция, тогда как страны Балтии или Польша практически не выдают их.

Дипломат одной из стран-подписантов прямо заявил RMF FM, что речь идет также о "равномерном распределении затрат", поскольку, например, в результате полного прекращения выдачи виз россиянам на границе с Финляндией обанкротились все магазины, тогда как Италия или Греция по-прежнему пользуются присутствием российских туристов. Таким образом, приграничные страны ЕС теряют терпение.

Непоследовательное введение визовых ограничений привело к глубокой асимметрии: приграничные государства несут все расходы и риск защиты внешней границы от агрессора, тогда как другие страны-члены продолжают зарабатывать на российских туристах.

Польша хочет создать так называемый быстрый оборонительный механизм визовых санкций. Предложение основано на механизме, который ЕС уже применяет в отношении третьих стран, имеющих безвизовый режим. Варшава хочет иметь идентичный инструмент, но в отношении визовых процедур.

"Так же, как уже возможна приостановка безвизового режима на уровне ЕС на основании ухудшения отношений или угрозы со стороны третьей страны, так же мы должны иметь в своем распоряжении визовые инструменты, чтобы ограничить выдачу виз в ответ на такие угрозы, сохраняя пропорциональные исключения, например, гуманитарные. Мы рассчитываем, что работа над внесением изменений в Визовый кодекс в этом направлении будет признана приоритетной", – подчеркнул польский дипломат.

Письмо 11 стран завершается конкретными законодательными требованиями к Европейской комиссии. Речь идет о внесении изменений в Визовый кодекс – министры требуют "введения новых ограничительных и обязательных визовых мер в Визовом кодексе", чтобы ЕС мог "эффективнее реагировать на враждебные действия третьей страны".

Они призывают к глобальному ужесточению системы, чтобы "ограничения на выдачу многократных виз касались всех граждан России, независимо от места их проживания". В письме также содержится призыв к немедленной разработке мер в ответ на "эстонскую инициативу от 11 марта 2026 года по идентификации бывших и нынешних российских военнослужащих и запрету им въезда в Шенгенскую зону".

В марте восемь стран-членов призвали руководство ЕС запретить въезд в Шенген бывшим военнослужащим РФ, с тех пор эта идея продолжает обсуждаться.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал готовность ЕС инициировать такие шаги.

Подробнее об этом читайте здесь: Шенген не наказывает за войну: россияне получают больше виз, чем раньше