В Германии задержали гражданина Молдовы за шпионаж с помощью дрона

В Германии взяли под стражу 37-летнего гражданина Молдовы, которого подозревают в использовании беспилотника для сбора информации возле предприятия оборонной промышленности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания Spiegel.

По данным следствия, вечером в среду дрон появился в районе территории немецкой оборонной компании. Название предприятия правоохранители не разглашают.

После сообщений от местных жителей полицейские в тот же вечер задержали предполагаемого оператора беспилотника неподалеку от места происшествия.

По версии следствия, подозреваемый управлял дроном, чтобы снять кадры, имеющие значение для национальной обороны Германии.

Прокуратура считает, что мужчина намеревался передать полученные материалы иностранной структуре или запрещенной организации.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей в Баварии.

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