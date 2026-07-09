В Польше пару россиян приговорили к тюремному заключению за шпионаж

Польский суд приговорил к тюремному заключению пару россиян – Игоря Р. и Ирину Р., которых обвиняли в шпионаже в пользу российских спецслужб и передаче информации, наносящей ущерб Польше.

Об этом сообщает RMF 24, передает "Европейская правда".

Окружной суд в Сосновце приговорил Игоря Р. к 7 годам лишения свободы за шпионаж и отправку посылки с бомбой, а Ирину Р. – к 3 годам лишения свободы за пособничество в шпионаже.

Игоря и Ирину Р. задержали в июле 2024 года. С тех пор они находятся под стражей.

Обвинительный акт поступил в Окружной суд в Сосновце в октябре 2025 года. Судебный процесс начался в январе 2026 года и с самого начала проходит за закрытыми дверями.

Согласно выводам следователей, Игорь Р. с февраля по август 2022 года сотрудничал с ФСБ против Польши. Среди прочего, он собирал и передавал информацию о российских оппозиционных деятелях, находившихся в Польше, а также о лицах и учреждениях, оказывавших им помощь.

Игорь Р. передавал собранные данные своей жене Ирине Р. на зашифрованном электронном носителе с целью их дальнейшей передачи ФСБ в России. Ирина Р. должна была в России принять меры, направленные на передачу зашифрованных данных ФСБ.

Национальная прокуратура также обвинила Игоря Р. в том, что в июле 2024 года – действуя совместно с двумя гражданами Украины и гражданином России – он участвовал в отправке и поручении получения посылки с взрывчатыми веществами, которую перевозила курьерская компания.

В ней находились взрывные устройства и материалы в виде нитроглицерина. Посылку обнаружили на складе курьерской компании в Лодзинском воеводстве.

Недавно в Польше задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Беларуси.

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